Schiphol verwerkt vandaag 230.000 passagiers op slechts één dag

Met ruim 230.000 passagiers reisden er nog nooit zoveel mensen op één dag via Schiphol als vandaag. 78.000 mensen vertrekken, 71.000 mensen komen aan en 81.000 mensen stappen over.

Het vorige record was van 30 juni jongstleden toen er ruim 224.000 mensen via Schiphol reisden.

In totaal vliegen deze zomervakantie 12,4 miljoen reizigers via Schiphol. Schiphol nam samen met haar partners veel extra maatregelen om ieders vakantie zo prettig mogelijk te laten verlopen. De inzet van extra medewerkers, waaronder bij de securitycontroles, is daarvan de belangrijkste.

Positief effect

Deze acties zorgen er vooralsnog voor dat reizigers over het algemeen een soepele start van hun reis hebben. Tegelijkertijd blijft Schiphol alert en moeten reizigers er rekening mee houden dat zij op spitsmomenten een langere wachttijd dan gebruikelijk kunnen hebben.

38.601 vluchten

Tot nu toe waren er deze zomervakantie 38.601 vluchten met ongeveer 5,3 miljoen passagiers. De meeste vliegtuigen vertrokken naar en kwamen uit het Verenigd Koninkrijk.

Zomeraanpak Schiphol

Speciaal voor de zomervakantie zijn er onder meer drie securitylanes bij gekomen waar reizigers en handbagage gecheckt worden, zijn in vertrekhal 1 en 2 alle securitylanes van ’s ochtends tot ’s avonds bemand, zijn er continu flexibele teams aanwezig die kunnen bijspringen waar nodig en zijn er extra medewerkers aanwezig in de terminal om reizigers wegwijs te maken en hun vragen te beantwoorden.

Small bags only

Daarnaast loopt er sinds 1 juli een proef bij security met ‘small bags only’. Hierbij kunnen reizigers met weinig tot geen handbagage via een aparte ingang door de securitylanes. Uit de eerste testresultaten blijkt dat ten opzichte van de reguliere lanes, er 15 tot 20% meer reizigers in een zelfde tijdsbestek de ‘small bags only’ security lanes kunnen passeren. Na de zomervakantie volgt een uitgebreide evaluatie van deze proef.