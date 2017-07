Opnieuw veel schade na plofkraak door 'Audi-bende'

In de nacht van zondag op maandag hebben onbekenden een plofkraak gepleegd op een pinautomaat in Oss.

De plofkraak vond plaats even voor 3.00 uur bij een winkelcentrum aan het Sterrebos en dat bleef in de omgeving niet onopgemerkt. Diverse buurtbewoners waarschuwden de politie. Meerdere daders gingen er na de kraak in een donderkleurige Audi vandoor. Ze werden in de omgeving niet meer aangetroffen. Specialisten deden uitgebreid sporenonderzoek nadat een explosievenexpert de situatie bekeek. Het pand liep flinke schade op en wordt later vandaag nader geïnspecteerd.