Drie Roemeense mannen aangehouden na mishandeling

Omstreeks 00.20 uur wordt met behulp van een toezichtcamera een opstootje gezien voor een nachtclub. Een groepje mannen is bezig om een onbekende man toe te takelen. Deze incasseert diverse kopstoten en een vuistslag in het gezicht. Enkele politiebikers snellen toe. Zij krijgen een 31-jarige verdachte te pakken, maar deze geeft zich niet zo maar gewonnen. Hij weet te ontkomen maar wordt kort daarop voor een tweede maal vastgegrepen.

Tegenstribbelende verdachte

Vervolgens ontstaat er een worsteling tussen de agenten en de tegenstribbelende verdachte. Pas nadat de man met pepperspray is bespoten staakt hij zijn verzet en kan worden afgevoerd. Tijdens de worsteling raken twee geparkeerde auto’s licht beschadigd. De eigenaren zijn in kennis gesteld.

Slachtoffer onbekend

Twee andere vechtersbazen (24 en 26) proberen snel in hun auto te vertrekken. Zij worden echter tegengehouden door agenten in een politieauto en meegenomen naar het bureau in Breda. Alle drie de verdachten zitten nog vast en worden vandaag gehoord. Het slachtoffer is weggegaan zonder zich bekend te maken bij de politie.