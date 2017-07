Drie verdachten aangehouden na steekincident

Rond 3.00 uur kreeg de meldkamer een melding over een steekincident bij een woning aan de Beckumerstraat. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen ze vier personen aan. Eén van hen, een 37-jarige man uit Enschede, bleek onder andere steekwonden te hebben opgelopen. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere drie personen, een 31-jarige man uit Enschede, een 29-jarige vrouw uit Neede en een 27-jarige man uit Arnhem, zijn aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Er zijn sporen veiliggesteld. Daarnaast doen rechercheurs een buurtonderzoek.