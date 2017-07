Bewoner ziet inbraak live op mobieltje

Dankzij een alarmsysteem met beveiligingscamera’s zijn zaterdagnacht in Leeuwarden twee woninginbrekers op heterdaad aangehouden. De bewoner was niet thuis toen hij via zijn mobiele telefoon een waarschuwing kreeg dat de camera’s in zijn woning iets verdachts hadden waargenomen. Doordat de man direct 112 belde, betrapten agenten het duo tijdens hun daad.

Pushbericht na inbraak

De inwoner van Leeuwarden was elders in het land toen hij een zogenaamd pushbericht (bericht dat zichtbaar is in het scherm) op zijn mobiele telefoon kreeg. De gedupeerde keek daarna ‘live’ via de beveiligingscamera’s die hij kon bekijken met zijn smartphone in zijn eigen woning. Hij zag twee onbekende mannen in zijn huis lopen en waarschuwde direct de politie.

De meldkamer stuurde enkele politie-eenheden naar de woning in het noorden van Leeuwarden. Bij aankomst van de politie wilden de twee verdachten net vertrekken. Bij het zien van de agenten probeerden beide mannen te vluchten, maar dat mislukte. In de rugtas van een van hen zaten diverse sieraden, een laptop en inbrekersgereedschappen. De spullen zijn in beslag genomen. Het duo (32 en 33 jaar), afkomstig uit Leeuwarden, is ingesloten.