Man (42) verwondt agent

Op zondagochtend 30 juli omstreeks 4.30 uur namen agenten een alcoholtest af bij een 42-jarige Rijnsburger in het politiebureau aan de Piet Heinlaan. Daar vernielde de 42-jarige kantoormeubilair, waardoor een agent gewond raakte. Ook schold de verdachte een agente uit. Agenten hielden de verdachte in het politiebureau aan.

Politieagenten hielden de Rijnsburger eerder die ochtend staande bij een verkeerscontrole. Omdat agenten alcoholgebruik vermoedden bij de bestuurder, namen ze de Rijnsburger mee naar het politiebureau voor een blaastest. De verdachte blies 630 Ugl en bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Verder droeg de verdachte geen legitimatiebewijs bij zich. De man was het blijkbaar niet eens met de gang van zaken en vernielde kantoormeubilair, waaraan een agent een pijnlijke voet overhield. De agent ging ter controle naar het ziekenhuis en daar bleek zijn voet gekneusd. De 42-jarige is aangehouden voor vernieling, mishandeling en belediging. In totaal deden drie agenten aangifte tegen de verdachte. De 42-jarige zit nog vast en wordt gehoord door rechercheurs.