Vrouw (26) gewond bij steekpartij, verdachte aangehouden

Een 26-jarige vrouw uit 's-Heerenberg is zondagochtend 30 juli gewond geraakt bij een steekincident op de Plantsoensingel-Noord. In de loop van de middag kon in Hummelo een 35-jarige man uit Doetinchem worden aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident.

Rond 07.00 uur kreeg de politie de melding dat op de Plantsoensingel-Noord een gewonde vrouw was aangetroffen. Ze bleek gestoken te zijn. De vrouw is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Zij is buiten levensgevaar.

De politie startte direct een onderzoek en kon in de loop van de middag de 35-jarige man aanhouden. Hij is ingesloten en zal worden verhoord. Uit verder onderzoek moet blijken wat er precies is gebeurd.