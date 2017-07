Omstanders redden ree uit water

Nog voor aankomst was het beestje uit het water gehaald door omstanders. Zij droegen het beest over aan de brandweer welke op zijn beurd de dierenambulance waarschuwde. De brandweer heeft het onderkoelde beestje voorzien van een deken. Momenteel is men wachtende op de dierenambulance, het beestje is nog te zwak om het weer vrij in de natuur te laten.