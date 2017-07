Ravage na aanrijding op de P.C. Hooftstraat in Amsterdam

Een bus van Connexxion is zaterdag op de P.C. Hooftstraat in Amsterdam zuid in aanrijding gekomen met een pick-up. Bij de aanrijding raakte vier mensen gewond.

De pickup-truck reed volgens de politie tegen het verkeer in over de P.C. Hooftstraat. In de wagen werden drie inzittenden aangetroffen, maar de bestuurdersstoel bleek leeg. Alle drie bleken gewond. In de bus raakte de chauffeur gewond. De politie onderzoekt of de bestuurder van de auto is gevlucht, of mogelijk achterin is gaan zitten. De politie heeft sporen veiliggesteld.