Agent krijgt ongevraagd biertje tijdens conflict in café

Voor een café aan de Antwerpenlaan in Eindhoven hield de politie vrijdagavond rond 23.00 uur een 47-jarige man uit Eindhoven aan. Hij schold agenten uit voor teringlijers, kankerlijers en klootzakken en gooide een vol glas bier leeg over een agent.

Bij het café was kort daarvoor een klant op zijn hoofd zijn gevallen en daarvoor moest de ambulance komen. Omdat de sfeer op dat moment nogal grimmig was bij de kroeg ging ook de politie richting het café. Terwijl de klant in de ambulance werd behandeld, klom een vermoedelijk dronken bezoeker de stuurcabine van de ambulance in. Hij reageerde niet toen hij op zijn vreemde actie werd aangesproken door een agent en daarop werd hij met kracht uit de cabine getrokken.

Agressief

Meerdere bezoekers van het café vonden dat kennelijk reden om de agenten te belagen. Een man stelde zich zeer agressief op en schold de agenten uit voor teringlijers, kankerlijers en klootzakken. Daarnaast stak hij meerdere keren zijn middelvingers uit naar de politie en gooide hij een vol glas bier leeg over een agent. Toen de rust weer enigszins was teruggekeerd werd de agressieve man uit de kroeg gehaald en meegenomen naar het bureau. Hij had flink gedronken en zit nog altijd vast.