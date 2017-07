Dode woningbrand blijkt schotwond te hebben

De politie stelt een nader onderzoek in naar de feiten en omstandigheden waaronder een man vrijdag 28 juli overleed na een brand in een woning aan de Hooidrift.

De man overleed nadat hij uit het brandende pand was gehaald aan de gevolgen van een schotwond. Omdat een misdrijf nog niet kan worden uitgesloten, wordt een uitgebreid onderzoek opgestart.

De brand

De meldkamer kreeg vrijdagochtend om 10.50 uur melding van een brand aan de Hooidrift. Het betrof een woning op de bovenste etage van het pand. Bij het betreden van het pand, troffen brandweermannen een man aan met een ernstige schotwond. Tevens zagen zij een vuurwapen liggen. De man is naar buiten gehaald en ter plaatse gereanimeerd. Dit mocht echter niet meer baten. De man is diezelfde middag in het ziekenhuis overleden.

Uitgebreid onderzoek

Omdat er nog onduidelijkheid is over de feiten en omstandigheden waaronder de man is komen te overlijden en een misdrijf nog niet volledig kan worden uitgesloten, start de politie een uitgebreid onderzoek op. Een Team Grootschalige Opsporing is in stelling gebracht om helder te krijgen wat er in de woning heeft plaatsgevonden. Onder leiding van dit team worden vandaag onder meer sporen veilig gesteld in en om de woning, stellen rechercheurs een buurtonderzoek in en worden eventueel beschikbare camerabeelden bekeken. Daarnaast wordt sectie verricht op het lichaam van de man.