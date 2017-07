Noord-Korea lanceert opnieuw raket

De lancering zou volgens de landen hebben plaatsgevonden rond 16.45 uur Nederlandse tijd. De raket zou drie kwartier in de lucht hebben gehangen wanneer het in territoriale wateren terecht is gekomen. Het is onbekend om wat voor soort raket het ging.

Japan heeft aangegeven de voortdurende Noord-Koreaanse provocaties niet langer te willen tolereren en heeft de nationale veiligheidsraad bijeen geroepen voor overleg.