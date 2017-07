Politie onderzoekt mogelijke link autobrand en dodelijke schietpartij

De politie doet in Rotterdam onderzoek naar een mogelijke link tussen een dodelijke schietpartij en een brand in een auto en roept de hulp in van getuigen. Dit meldt de politie vrijdag.

Autobrand

Het gaat om een grijze BMW type 3Er Reihe 325i Sedan. De BMW stond op woensdag 26 juli omstreeks 01.30 uur in brand op de Tweebosstraat te Rotterdam. Diezelfde avond vond er aan de Langenhorst een schietpartij plaats. De politie onderzoek of er een verband is tussen deze twee gebeurtenissen.

Getuigenoproep

Getuigen die iets gezien hebben in de buurt van de auto of iets weten kunnen de politie bellen via het nummer 0900-8844. Meld er duidelijk bij dat het gaat om de brandstichting in de Tweebosstraat. Als u anoniem wilt blijven, belt u Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000.