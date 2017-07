Zwaardere straf voor Syriëganger in hoger beroep

Donderdag heeft het gerechtshof in Amsterdam een 23-jarige Syriëganger in hoger beroep een zwaardere straf opgelegd dan hem door de rechtbank eerder werd opgelegd. Dit heeft het Gerechtshof bekendgemaakt.

De man kreeg van het gerechtshof een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. De man heeft 2 keer geprobeerd, samen met anderen, naar IS in Syrië af te reizen om daar deel te nemen aan de gewapende jihad. In 2014 is hij bij de Syrische grens opgepakt door de Turkse autoriteiten. In 2015 is hij in Bulgarije gearresteerd toen hij onderweg was naar Syrië.

Standpunt verdachte

De verdachte heeft gezegd dat hij vreedzame bedoelingen had: hij wilde in het ‘kalifaat’ van IS de koran bestuderen, zijn studie afmaken, les geven of nog iets anders, want ‘het lag allemaal nog open’. Op zijn telefoons en tablet stonden o.a. chatgesprekken over geweld van IS, maar volgens de verdachte was dat alleen maar speels bedoelde ‘stoerdoenerij.

Oordeel hof

Het hof ziet dat anders. Het is zonneklaar dat de verdachte wilde gaan deelnemen aan de gewapende strijd van IS. Op zijn telefoons en tablet stonden foto’s/filmpjes van onthoofdingen, preken over jihadstrijders, jihadistische strijdliederen, gedode en (ernstig) gewonde personen. Hij chatte over het ‘martelaarschap’, het ‘paradijs’ en de ‘overwinning op ongelovigen’.

De verdachte wist van het nietsontziende, terroristische karakter van de strijdhandelingen van IS. De stelling van de verdachte dat het martelaarschap al bereikt kan worden als de gelovige daar maar oprecht om vraagt, ook als hij niet wil deelnemen aan de gewapende jihad, is zeer onaannemelijk.

Zwaardere straf dan rechtbank

De rechtbank Noord-Holland veroordeelde de verdachte eerder tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De Officier van Justitie vond die straf te laag en stelde hoger beroep in. De eis van het Openbaar Ministerie in hoger beroep was 36 maanden waarvan 9 maanden met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden.

Ook het hof vond de straf die de rechtbank had opgelegd te laag. Gezien de stuitende misdrijven die IS pleegt, moet het afreizen naar Syrië om daaraan mee te doen krachtig worden tegengegaan. Daarom vindt het hof een gevangenisstraf van 3 jaar meer op zijn plaats.

Voorwaardelijk strafdeel

Nadat dat de verdachte man in oktober 2016 is vrijgelaten is veel in zijn leven veranderd. Hij heeft een eigen woning gekregen, gaat een nieuwe opleiding volgen en wordt weer gesteund door zijn ouders die de misdrijven van de verdachte sterk afkeuren. Verder lijkt het dat de verdachte nu heeft gekozen voor een normaal bestaan in Nederland.

Die positieve ontwikkelingen zouden worden doorkruist als de verdachte opnieuw vast komt te zitten. Dat vindt het hof niet in belang van de samenleving. Daarom worden 2 van de 3 jaar gevangenisstraf voorwaardelijk opgelegd. Omdat de verdachte al een jaar in voorlopige hechtenis heeft gezeten, hoeft hij niet terug naar de gevangenis.

Strenge voorwaarden

Het hof heeft aan zijn terugkeer in de samenleving voor de komende 3 jaar strenge voorwaarden verbonden. Natuurlijk mag de verdachte zich niet aan nieuwe misdrijven schuldig maken, maar hij mag ook geen contact hebben met personen die bij zijn uitreispogingen waren betrokken en de mensen die op de zogenaamde ‘Sanctielijst Terrorisme’ staan.