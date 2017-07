Gewonden bij ongeval op A32 bij Darp

Bij een aanrijding op de A32 tussen een vrachtauto en een personenauto ter hoogte van Darp zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee mannen gewond geraakt.Beide zaten in een personenauto die achterop de vrachtauto is gebotst.

Beide zaten in een personenauto die achterop de vrachtauto is gebotst. Het betreft de 33-jarige uit Meppel afkomstige bestuurder van de personenauto en een 37-jarige uit Onna afkomstige passagier. Van de bestuurder werd in verband met vermoedelijk alcoholgebruik in het ziekenhuis een bloedproef genomen. De vrachtauto werd bestuurd door een 54-jarige man uit Drachten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.