Zwaargewond bij vechtpartij in Roosendaal

In de Julianastraat in Roosendaal vond donderdagavond een vechtpartij plaats waarbij een man zwaargewond raakte. De politie heeft vier verdachten aangehouden omdat zij verdacht worden van betrokkenheid bij het incident.

Een gewonde man (28) uit Roosendaal meldde zich in het ziekenhuis. Hij bleek in de Julianastraat door enkele mannen te zijn aangevallen. Hij werd direct geopereerd en in het ziekenhuis in Bergen op Zoom opgenomen.

Aanval

Uit het eerste onderzoek van de politie bleek dat het slachtoffer, in aanwezigheid van een inwoner (21) uit Leiden, op de Julianastraat door een viertal mannen werd aangevallen en gestoken. Toen het duo in een auto vluchtte, reden ze tegen een geparkeerde auto. Ook ontstond een botsing met een van de vier mannen. Het tweetal meldde zich daarna in het ziekenhuis in Roosendaal. De politie heeft de man uit Leiden verhoord.

Betrokkenheid

Van het viertal meldden twee mannen zich op het politiebureau in Roosendaal. Zij werden aangehouden. Het gaat om twee mannen (22 en 24 jaar) uit Roosendaal. Hun betrokkenheid bij het steekincident wordt onderzocht.

Botsing

Het resterende duo ging naar het ziekenhuis in Roosendaal, omdat een van hen bij de botsing met de auto gewond raakte. Het gaat om een 27-jarige man uit Bergen op Zoom en een 26-jarige man uit Roosendaal. De laatste raakte bij het incident gewond. Ze werden vanuit het ziekenhuis naar het politiebureau gebracht en daar aangehouden. Ook hun betrokkenheid wordt onderzocht.