Geen 'dames en heren' meer in de trein maar 'beste reiziger'

Roger van Boxtel, president-directeur van NS: 'Een kleine wijziging, maar tegelijkertijd is het toch ook heel logisch om onze reizigers aan te spreken met wat ze voor ons zijn? Namelijk beste reizigers. Onze mensen op de trein willen graag dat iedereen zich welkom voelt. In persoonlijke gesprekken is het natuurlijk aan de conducteur zelf hoe hij zijn of haar gastvrijheid invult. Iedere reiziger is ons even lief.'

Per dag worden er in NS-treinen 24.000 automatisch gegenereerde berichten omgeroepen. Op de verschillende stations in Nederland zijn wekelijks ongeveer 70.000 omroepberichten te horen. In Sprinter-treinen worden teksten vaak automatisch omgeroepen via een computersysteem. Deze teksten worden aangepast, waardoor per 10 december ‘beste reizigers’ door de luidsprekers van deze treinen schalt. In Intercity’s verzorgt het treinpersoneel zelf de omroep. Hen wordt gevraagd om in die omroeptekst ‘dames en heren’ te vervangen door de nieuwe aanspreekvorm.