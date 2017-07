Weer een zelfmoord in gevangenis Grave

In de penitentiaire inrichting (PI) in Grave heeft een gedetineerde zich donderdagmorgen zichzelf van het leven beroofd. Dit bevestigd een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen aan Omroep Brabant.

Per jaar komen er rond de 13 gevangenen om het leven in een PI. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is geïnformeerd over het incident. Onderzocht zal worden of de PI de regels omtrent gevangenen heeft nageleefd.

Het is het tweede zelfmoord van een gevangene in korte tijd. Op 23 juni pleegde André S. uit Schijndel als zelfmoord in de PI in Grave. Dit deed hij nadat hij tot vier jaar cel was veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw.