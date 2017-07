Verwaarloosde honden en katten in beslag genomen

De dierenpolitie heeft woensdag in de gemeente Hollands Kroon in samenwerking met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de dierenambulance vijftien honden en vier katten in beslag genomen. De huisvesting van de dieren was extreem vervuild en zij werden van (medische) zorg onthouden. Ook waren de honden, allen van het ras sharpei, niet gesocialiseerd.