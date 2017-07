Gemeenten bezuinigen 300 bibliotheken weg

Vooral in Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Sittard-Geleen en Utrecht werd het meeste bezuinigd op de bibliotheken. Het budget van de bieb in Eindhoven werd zelfs gehalveerd. Eerder waren er tien bibliotheken in de stad. Hiervan is er nog maar één over. Gemeenten hebben met de bezuinigingen in totaal 38 miljoen euro bespaard.

Scholen springen in op het gat dat ontstaan is door het verdwijnen van de bibliotheken. De afgelopen jaren hebben 3000 scholen boeken gekregen om leerlingen te laten lezen.