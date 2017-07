Moordernaar Meisje van Nulde in beroep tegen verlenging tbs

De 48-jarige Mike J., die veroordeeld is voor de dood van het ‘Meisje van Nulde’, gaat volgens Omroep Gelderland in beroep tegen de verlening van zijn tbs-maatregel.

Eerder deze maand besloot de rechtbank in Zutphen dat de tbs-behandeling van de man met twee jaar werd verlengd. Wanneer de zaak behandeld zal worden is niet bekend.

Het 4-jarige Meisje van Nulde, die Rowena Rikkers hete, kwam in 2001 door mishandeling om het leven. Een deel van haar lichaam werd gevonden op het strand van Nulde. Enige tijd later werden er ook lichaamsdelen van het meisje gevonden in Hoek van Holland.

De politie verdacht de moeder en haar vriend Mike J., die respectievelijk tot acht en twaalf jaar cel werden veroordeeld. Mike J. kreeg daarnaast tbs voor het doden van Rowena.