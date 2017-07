Vier jaar cel geëist wegens dodemansrit Diemen

Donderdag heeft de officier van justitie in Amsterdam tegen twee mannen van 44 en 28 jaar respectievelijk vier jaar en achttien maanden cel geëist. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag laten weten.

Vier aanrijdingen veroorzaakt

De 44-jarige man wordt ervan verdacht op zaterdagavond 28 januari in Diemen vier aanrijdingen te hebben veroorzaakt waarbij diverse slachtoffers zijn gevallen. Kort tevoren hadden beide mannen een andere auto in Diemen-Noord geparkeerd. De politie trof nadat beide mannen waren aangehouden de auto’s een zwaar vuurwapen, flessen benzine en aanstekers aan. De 44-jarige man wordt verdacht van poging doodslag en heling, de 28-jarige man van vuurwapenbezit en heling.

Spookrijden

Die avond zagen agenten in burger in Diemen-Noord twee auto’s met hoge snelheid rijden. Hun opvallende rijgedrag was reden om ze te volgen. De bestuurder van een van de auto’s negeert vervolgens een stopteken van de politie, vervolgt spookrijdend zijn weg en drukt tijdens inhaalmanoeuvres medeweggebruikers van de weg.

Als de chauffeur de macht over het stuur verliest, komt hij wederom in aanrijding met een auto. In totaal veroorzaakt hij die avond vier aanrijdingen waarbij diverse slachtoffers zijn gevallen. Drie keer rijdt de bestuurder door na de aanrijding.

'Mogelijk een liquidatie'

Beide verdachten hebben een strafblad. Tijdens de zitting benadrukte de officier dat er die avond sprake is geweest van bijzondere verdachte omstandigheden. 'Mogelijk een liquidatie, we zullen het nooit weten. De uiterlijke verschijningsvormen lijken erop, maar het is te weinig om tot een succesvolle vervolging voor dit feit te komen.'

Heling en vluchten

Wel moet de heling van de auto’s naar het standpunt van de officier in dit licht worden gezien. 'En ook de idiote vlucht voor de politie, die uiteindelijk heeft geresulteerd in de poging doodslag op onschuldige burgers.' De officier eiste daarom een forse celstraf van vier jaar tegen de 44-jarige verdachte.

Ontzegging rijbevoegdheid

Daarnaast vorderde ze de ontzegging van de rijbevoegdheid voor een periode van drie jaar. Tegen de andere verdachte eist de officier achttien maanden cel op verdenking van vuurwapenbezit en heling van twee auto’s die beide eerder in Utrecht gestolen bleken.