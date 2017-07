Vijf hennepkwekerijen geruimd in Tilburg

De politie heeft deze week op vier adressen in Tilburg en één in Haghorst hennepkwekerijen geruimd. Er werden in totaal 1440 hennepplanten in beslag genomen.

Er zijn twee verdachten aangehouden. In alle gevallen was sprake van stroomdiefstal.

Hillegomlaan, Tilburg

In deze woning werden twee kweekruimten aangetroffen met daarin totaal 273 hennepplanten. Een hennepkweekruimte in een slaapkamer en een hennepkweekruimte in de garage. Er vond één aanhouding plaats.

Vredeman de Vriesstraat, Tilburg

In deze woning werd op de zolderverdieping een in werking zijnde kwekerij met vijf hennepplanten aangetroffen. In dit pand is al eens eerder een hennepkwekerij ontmanteld.

Goirke Kanaaldijk, Tilburg

In dit pand werd, naar aanleiding van een brand, een hennepkwekerij aangetroffen op de eerste etage. De hennepkwekerij stond in een verborgen ruimte. In de hennepkwekerij stonden 293 hennepplanten. Er vond één aanhouding plaats.

Besterdring, Tilburg

In dit bedrijfspand, met bewoning op de eerste etage, werden op de begaande grond twee kweekruimtes aangetroffen. In totaal stonden er 219 hennepplanten.

Kanaaldijk Noord, Haghorst (Hilvarenbeek)

In een grote losstaande schuur, welke fungeerde als kippenhok, werden in verborgen ruimtes twee hennepkweekruimtes aangetroffen. De toegang tot de kwekerijen vond plaats middels een van de kippenhokken waarin een hond huisde. In iedere kwekerij stonden 325 hennepplanten.