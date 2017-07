Dode en gewonden na afbreken kermisatractie in VS

In Ohio State Fair in de VS zijn bij een ernstig ongeval met een kermisattractie een dode en meerdere gewonden gevallen.

Het ongeval gebeurde met de attractie de Fire Ball (Afterburner). Door nog onbekende oorzaak brak een deel van de kermisattractie af waardoor inzittenden eruit werden geslingerd. Sommige kwamen nog zittend in het afgebroken deel van de attractie op de grond terecht, andere kwamen in de lucht al los van de attractie.

Een 18-jarige man overleefde het incident niet. Van de zeven gewonden raakte er drie ernstig gewond. De gouverneur van Ohio, John Kasich, heeft de kermis direct gesloten om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van het ongeval.

De kermisattractie waarmee gisteren een ernstig ongeluk gebeurde in Ohio, Amerika, is van een Nederlandse fabrikant. De Afterburner heeft een lange slingerarm die tot 120° schommelt met een maximum hoogte van 20 meter. Onder aan de arm zit een molen met 6 gondels die plaats biedt aan 24 personen. Deze draait met een snelheid van 15 r.p.m. rond. De Fireball is gebouwd in 1998.