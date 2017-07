Bedelaarskamp in Amsterdam door politie opgeruimd

In het park aan de Elsrijkdreef in Amsterdam Zuidoost kampeerde al enige tijd een georganiseerde groep van bedelaars en zakkenrollers uit Oost-Europa. Overdag is de groep actief in verschillende delen van de stad. Bewoners van de buurt ervoeren overlast van de illegale kampeerplek. Om dit probleem effectief aan te pakken hebben de gemeente, politie en diverse andere handhavende instanties een integrale actie gehouden.

De politie deelde zestien boetes uit voor slapen op de openbare weg. Ook namen agenten een auto in beslag. De kampeerplek is leeg geruimd, de tenten zijn door handhavers opgeruimd en de struiken zijn gesnoeid om het opnieuw opbouwen van de kampeerplek te ontmoedigen.