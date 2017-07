PvdD: 'Ganzenjagers maken zich schuldig aan ernstig dierenleed'

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft onlangs beelden gemaakt van de ganzenjacht in de Hoeksche Waard. Op die beelden is onder meer te zien dat aangeschoten dieren vaak minutenlang spartelen nadat ze zijn geraakt. Ook bijten jachthonden de nog in leven zijnde gewonde ganzen. De jagers wachten lang voor ze ingrijpen en uit de beelden kan worden opgemaakt dat mogelijk de nek wordt gebroken, wat verboden is.

De ganzenjacht vindt plaats omdat de provincie Zuid-Holland de ganzenpopulatie met 100.000 dieren wil terugbrengen. De ganzen zouden voor overlast zorgen en schade veroorzaken aan landbouwgewassen. Jagers van de Faunabeheereenheid hebben daarom van de provincie opdracht gekregen de ganzen dood te schieten.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft de beelden van de jachtpartij gezien. Ze vindt dat er sprake is van ernstig dierenleed en onnodig lijden van dieren. Als de ganzen worden aangeschoten, zouden ze direct met een tweede schot uit hun lijden moeten worden verlost. Nu moeten ze vaak nog minutenlang lijden en worden ze ook meerdere keren gebeten door een hond, terwijl ze nog leven.

De partij wil dat provincie als opdrachtgever de Faunabeheereenheid, die belast is met de uitvoering van schadebestrijding, opdraagt ervoor te zorgen dat dergelijk dierenleed niet meer plaatsvindt. Ook zou de provincie maatregelen moeten nemen tegen jagers als de nekken van ganzen gebroken worden. Sowieso zouden de regels rond de ganzenjacht verder moeten worden aangescherpt om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘De beelden van Animal Rights zijn echt afschuwelijk om te zien. Mijn partij is sowieso tegen de jacht en het doden van dieren vanuit het oogpunt van schadebestrijding. Maar als er dan toch op dieren wordt geschoten, verlos ze dan zo snel mogelijk uit hun lijden. Zoals er nu met die ganzen wordt omgegaan, gaat echt alle perken te buiten en dit moet stoppen!’