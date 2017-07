Reguliersdwarsstraat onderdeel Pride Amsterdam

In een gesprek op de ambtswoning van de burgemeester zijn afgelopen dinsdag afspraken gemaakt over veiligheid en de financiële bijdragen van de ondernemers aan de benodigde maatregelen hiervoor. Alle partijen zijn blij dat de Reguliersdwarsstraat weer officieel deel uitmaakt van de Pride. In het gesprek is het misverstand rechtgezet dat de straat geen Gay-imago meer zou willen. De komende dagen werken de partijen de afspraken verder uit.

De Reguliersdwarsstraat is oorspronkelijk sterk verbonden met de Pride en trekt ieder jaar een groot aantal bezoekers. In het verleden zijn er verschillende keren risico’s van overcrowding geweest.

Kleinschalige feesten, geen grote podia

De betrokken ondernemers in de Reguliersdwarsstraat hebben aangegeven kleinschalige feesten te organiseren op vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus. Er komen geen buitenpodia. De ondernemers en AGP zullen de komende tijd meer bekend maken over de verschillende feesten. Bewoners en ondernemers in de buurt worden in de loop van de week verder geïnformeerd over de feesten en de maatregelen.