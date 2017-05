Aangehouden man met pijl en boog mogelijk ook 'ammoniakincident'-verdachte

De politie heeft donderdagavond met de aanhouding van een 22-jarige verdachte uit Middelburg vanwege het verstoren van de openbare orde met een pijl en boog, mogelijk ook de dader die afgelopen week in een supermarkt in Middelburg klanten met een bijtende stof, vermoedelijk ammoniak, had bespoten. Dit meldt de politie zaterdag

Pijl en boog

Donderdagavond om ongeveer 22.45 uur meldde een ongeruste inwoner van Middelburg bij de politie dat hij op het Vlissings Bolwerk een man zag lopen met een pijl en boog. Agenten zijn direct naar de plek gegaan die de getuige had doorgegeven en troffen daar een 22-jarige Middelburger met, inderdaad, een pijl en boog.

Geen pees in boog

Hoewel in de boog geen pees zat en de pijlen die hij bij zich had geen scherpe punten hadden, was de situatie toch aanleiding om de jongeman aan te houden voor het verstoren van de openbare orde. Hij is overgebracht naar een politiecel in Torentijd en is daar gehoord.

Vrijgelaten na verhoor

Ook is door agenten een getuigenverklaring van de geschrokken melder opgenomen. Voor wat betreft de melding aan het Vlissings Bolwerk is de man in vrijheid gesteld na het afleggen van een verklaring. Een proces-verbaal wordt opgemaakt tegen hem.

Aanwijzingen

Gedurende het onderzoek en de verhoren kregen de agenten steeds meer aanwijzingen dat de man die nu was aangehouden mogelijk ook de man was die in de afgelopen week klanten van een supermarkt in Middelburg had bespoten met een bijtende vloeistof, vermoedelijk ammoniak.

Opnieuw aangehouden

Na overleg met de Officier van Justitie is dan ook besloten om de aangehouden jongeman als verdachte aan te merken voor die betreffende zaak. De Middelburger is meteen weer aangehouden en in verzekering gesteld. Hij zit nog vast en zal gehoord worden over het incident bij de supermarkt. In de zaak zijn vier aangiften gedaan van mishandeling.