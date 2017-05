Man twee keer op een dag gepakt voor rijden onder invloed

Velsen-Zuid / Vreeland - Een 61-jarige man uit Heemstede is vrijdag in paar uur tijd twee keer aangehouden voor rijden onder invloed. Dit maakte de politie vandaag bekend.

Invordering rijbewijs

De eerste keer dat de man werd staande gehouden was rond 18.00 uur op de N201 in Vreeland. Hij blies 1.38 promillage, dat is ongeveer twee keer zoveel als is toegestaan. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Opnieuw aangehouden

Rond 21.00 uur werd de politie gebeld door een oplettende automobilist ter hoogte van de Wijkertunnel in Velsen-Zuid. De automobilist was het rijgedrag van de man opgevallen. Agenten wisten de man korte tijd later aan de kant van de weg te zetten. Het bleek om dezelfde man te gaan die eerder die dag was aangehouden. Op het politiebureau blies de man dit keer maar liefst 905 ug/l (ruim vier keer teveel). Hierop is de man opnieuw aangehouden voor rijden onder invloed.