Intrum Justitia gaat voor de 'zachtere' en meer vriendelijke aanpak

'Fatsoenlijke en sociale incasso'

'De consument moet kunnen rekenen op fatsoenlijke en sociale incasso,' aldus Rick Terra, directeur van Intrum Justitia. Hij signaleert dat gerechtelijke incasso mensen opzadelt met torenhoge kosten. Het bedrijf kiest voor een meer mensgerichte aanpak van vorderingen en past de bedrijfsprocessen hierop aan. Doelstellingen: minder problematische schulden en beter betaalgedrag.

Directeur Rick Terra is nu bijna 2 jaar in dienst. De tijd heeft hij gebruikt om de bedrijfsvoering tegen het licht te houden en veranderingen in gang te zetten. Het is nu tijd voor de volgende stap.

Probleemgedrag voorkomen

Het niet betalen van rekeningen is een probleem in Nederland. Intrum Justitia kiest met de koerswijziging voor een nieuwe aanpak die beter werkt voor consumenten en bedrijven.

Rick Terra: 'We vinden het belangrijk consumenten te behoeden voor problematische schulden. Dat doen we door meer advies, heldere informatie en flexibele betalingsregelingen te bieden'.

'Door consumenten vroegtijdig attent te maken op de risico’s van hun betaalgedrag en hen mogelijkheden te bieden om eerder en beter zicht te krijgen op hun financiën, voorkomen we veel problemen. Het werkt veel beter – niet in de laatste plaats voor onze opdrachtgevers - om mensen te behoeden voor grote financiële problemen in plaats van ze achter de broek te zitten als het al mis gegaan is', stelt Terra.

Het mes snijdt aan ‘drie’ kanten

'Problematische schulden zijn op meerdere manieren slecht voor zowel individu als samenleving,' vervolgt Terra. 'Het bezorgt een hoop stress bij consumenten, die ongezond is. Daarnaast krijgen bedrijven hun rekeningen in probleemsituaties niet of nauwelijks betaald, zodat ze minder kunnen investeren in groei en werkgelegenheid'.

'Als laatste zorgen schulden en schuldsanering ook nog voor een hoop extra kosten voor de samenleving. Met onze koerswijziging zetten we dus in op deze drie fronten. De belangrijkste schakel hierin is de consument. De juiste begeleiding en aanpak helpt deze mensen echt. Die bieden wij hen graag', aldus Terra die verwacht met deze aanpak tot betere resultaten te komen.