'Jaknikkers' die tijdens het rijden mobiel op schoot checken opgelet!

De politie in Oost-Brabant zet de jacht in op zogenaamde 'Jaknikkers'. Weggebruikers die met andere dingen bezig zijn tijdens het autorijden zoals steeds naar hun mobieltje op schoot kijken. We halen ze van de weg!', zo waarschuwt de politie vrijdag.

30 meter afgelegd per seconde

In die ene seconde dat je op je scherm kijkt, leg je ruim 30 meter af op de snelweg. 'We hopen dat mensen zich echt meer bewust worden van de gevaren als ze even niet opletten achter het stuur. Afleiding in het verkeer, maar ook onvoldoende afstand houden, zijn de voornaamste oorzaken dat er ongevallen gebeuren op de A67', legt de politie uit.

Bumperkleven

Elke maand gebeuren er 35 ongelukken op de A67. In 30% van de gevallen is er een vrachtwagen bij betrokken. De impact is in dat geval vele malen groter. Daar heeft niemand baat bij. Afleiding in het verkeer en bumperkleven blijken de grootste boosdoeners. Daarom gaan wij op de A67 vanaf 23 mei met grote regelmaat op deze verkeersthema's controleren.

'Ook voor uw veiligheid'

'We zijn er ook voor uw veiligheid en hopen het aantal ongevallen op de A67 terug te dringen door preventief aanwezig te zijn. We gaan mensen aanspreken op gevaarlijk rijgedrag en bekeuren waar nodig. Zo leveren wij onze bijdrage aan een veilige A67. We doen dit samen met de Teams Verkeer in Brabant en Limburg, maar ook diverse basisteams die de A67 in hun werkgebied hebben, doen mee', aldus de politie.

Laat je niet afleiden, blijf scherp

Handelingen zoals bellen en kaartlezen achter het stuur leiden de aandacht van de bestuurder af. Je bent niet meer scherp op wat er om je heen in het verkeer gebeurt. Zo heeft Amerikaans onderzoek uitgewezen dat het voeren van een gesprek via een handheld telefoon de kans op een ongeval verdubbelt. Het maken van tekstberichten is nog riskanter: het verzesvoudigt de kans op een ongeval.

Boete van 230 euro

Omdat er dan gevaar ontstaat voor jezelf of andere weggebruikers is dit strafbaar en daar treden we tegen op. Een boete voor bumperkleven kan oplopen tot 600 euro. Een boete voor handheldbellen kost 230 euro.