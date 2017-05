Je kind wil een scooter kopen, waar let je als ouder op bij de aanschaf?

Je zoon of dochter koopt een scooter. Zowel jij als jouw kind hebben hier geen ervaring mee. Dus is het verstandig om je voorafgaand aan het kopen eerst in te lezen waar je op moet letten. Welke scooter moet je hebben, en wat zijn de belangrijkste verschillen?

Het belangrijkste is natuurlijk het onderscheid tussen de verschillende soorten scooters. De benaming scooter wordt namelijk gebruikt voor zeer uiteenlopende tweewielers. Je kunt ruwweg de volgende onderverdeling maken:

• Snorscooter

• Bromscooter

• Motorscooter

De motorscooter zal niet de scooter zijn waar je naar op zoek bent voor je kind. Het is namelijk een motor waar je ook een rijbewijs A voor moet bezitten.

Welke scooter is de beste keuze?

De snorscooter is de veiligste keuze. Dit motorrijtuig gaat maximaal 25 k/m per uur. Er geldt geen verplichting om een helm te dragen en hij of zij mag ermee op het fietspad. De bromscooter heeft een maximum snelheid van 45 km per uur en een helm is verplicht. Voor beide scooters geldt een verzekeringsplicht.

Bij voorkeur een benzinemotor of een elektrische motor?

Als je kiest voor een benzinemotor, zorg er dan in ieder geval voor dat het geen scooter is met een 2-taks motor. De moderne 4-taks motor geeft veel minder lawaai en is ook veel zuiniger. Gemiddeld is de scooter met een benzinemotor goedkoper, maar niet wat betreft het verbruik. De scooters op benzine zijn tien keer duurder dan de elektrische scooter. Ook zijn elektrische scooters veel stiller. Een stille motor heeft ook een groot nadeel. Voetgangers horen de scooter niet. Hierdoor heb je een grotere kans op een ongeluk met een voetganger.

Informeer naar het verbruik van de scooter

Vooral als je zoon of dochter veel kilometers gaat rijden, is de energiezuinigheid van groot belang. Een benzine-slurper kost je teveel aan brandstof en is moeilijk weer te verkopen. De energiezuinige scooters verkoop je gemakkelijker dan de grootverbruikers.

Kies de juiste uitvoering en het juiste merk

Koop gelijk de scooter die het beste bij jouw kind past. Een scooter van een goed merk is iets duurder, maar gemiddeld mag je er wat betreft de kwaliteit ook meer van verwachten. Ook heeft het merk invloed op het bedrag dat je er voor terug krijgt als de scooter tweedehands weer wordt verkocht. Laat je kind ook goed nadenken over wat hij of zij belangrijk vindt aan de scooter. Dit voorkomt een miskoop.

Maak altijd eerst een proefrit

De verkoper kan wel zeggen dat het een kwalitatief goede scooter is, maar ervaar het rijden in ieder geval voordat je een scooter koopt. Vooral bij tweedehands scooters moet je goed opletten wat je koopt. Later met de scooter terugkomen omdat er iets mis mee is, ligt vaak lastig. De scooter moet ook prettig rijden en motorisch moet het ook goed klinken. Je kunt tijdens de proefrit ook langs een deskundige rijden voor meer technische informatie over de scooter.

Regel de scooterverzekering voordat je de scooter op naam zet

Zodra de scooter op naam staat moet het voertuig ook verzekerd zijn. Onterecht wordt vaak gedacht dat de verzekeringsplicht pas ontstaat zodra de scooter op de openbare weg komt, maar dat is een misverstand.

Kan een ouder een scooter verzekeren voor een kind?

De hoogte van de premie voor een scooterverzekering is mede afhankelijk van de leeftijd van de bestuurder. De verzekeringsmaatschappij gaat ervan uit dat hoe ouder de bestuurder is, hoe meer ervaring de bestuurder heeft en daardoor minder snel een ongeval veroorzaakt.

Premie hoger bij jonge bestuurders

Hierdoor is de premie voor een scooterverzekering hoger bij bestuurders onder de 24 dan voor oudere bestuurders. Veel ouders willen deze hogere premie omzeilen door de scooterverzekering op eigen naam af te sluiten en zichzelf als regelmatige bestuurder op te geven. Ook wanneer dit niet het geval is.

Dit is niet aan te raden. Ten eerste hanteren verzekeraars al een extra eigen risico wanneer blijkt dat iemand onder de 24 de schade heeft veroorzaakt maar tevens kan men de schade uitkering bij geval van fraude achterhouden. Wil je meer informatie over scooterverzekeringen? Bekijk dan eens de website van Diks Verzekeringen.

Verdiep je eerst in de prijzen via het internet

Je hebt scooters voor een paar honderd euro, maar ze zijn er ook voor €10.000 of zelfs nog meer. Verdiep je vooraf in de prijzen op het internet. Probeer samen met je kind ook al een type scooter uit te zoeken. Online je verdiepen in de prijzen heeft als voordeel dat je weet wat de gewenste scooter kost. Je wilt natuurlijk niet teveel betalen.