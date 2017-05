'Schokkende uitspraken Teeven rechtsbijstand vereisen onderzoek'

Oud-staatssecretaris Teeven heeft doelbewust bezuinigd op de advocatuur om het werk van strafadvocaten te bemoeilijken. Dat zegt Teeven in de Groene Amsterdammer van 18 mei jl.

Onderzoek

'Deze schokkende uitspraken zijn aanleiding voor een onafhankelijk onderzoek en terugdraaiing van de bezuinigingen', zo stelt de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) vrijdag.

In het interview met de Groene Amsterdammer erkent Teeven (VVD) dat hij heeft bezuinigd op de advocatuur omdat hij 'verstrenging' van het strafrecht er niet doorheen kreeg toen de VVD met de PvdA ging regeren.

Teeven: 'Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.' Met de bezuinigingsmaatregelen die Teeven in 2015 invoerde heeft hij doelbewust de rechtstaat schade toegebracht.

Kwetsbare rechtzoekenden de dupe

'Dit is schandalig', aldus Hein Vogel, voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. 'De VSAN heeft al aangetoond dat er geen noodzaak was voor de bezuinigingen in 2015, maar nu blijkt dat de motieven ervoor ook niet deugen.' De forse bezuinigingen waren niet gericht op strafadvocaten alleen, maar hadden gevolgen voor de meest kwetsbare rechtzoekenden die afhankelijk zijn van gesubsidieerde rechtsbijstand.

'Crime-fighting'

Hein Vogel: 'Het gaat niet alleen om verdachten in strafzaken, het gaat ook om bijstandsmoeders voor wie het moeilijker is geworden om een advocaat te kunnen betalen. De zwaksten in de samenleving zijn de dupe en Teeven heeft het verkocht als ‘crime-fighting’.'

De VSAN roept een volgend kabinet op de bezuinigingen terug te draaien. Daarnaast steunt de VSAN de suggestie van de Nederlandse Orde van Advocaten om een onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden naar het effect van de al doorgevoerde bezuinigingen.