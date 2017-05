Vrouw ernstig gewond na botsing met boom

De vrouw was links van de weg op een boom gebotst waarna haar voertuig midden op de rijbaan tot stilstand kwam. De hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter, rukten massaal uit. De brandweer is enige tijd doende geweest om met hydraulisch redgereedschap het slachtoffer te bevrijden. Nadat de vrouw was bevrijdt werd zij per ambulance, onder begeleiding van een trauma-arts, overgebracht naar het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Over de aard van haar verwondingen is ons niets bekend, wel was de vrouw bij kennis.

De doorgaande weg tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel is geruime tijd afgesloten geweest voor het overige verkeer. Een bergingsbedrijf heeft het zwaar gehavende voertuig afgevoerd waarna de weg weer volledig kon worden vrijgegeven.