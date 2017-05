Verdachten van steekpartij op Nick Bood blijven langer vastzitten

Het gaat om de 15-jarige Yasin en de 18- jarige Mads uit Zaandam. Ze werden in de dagen na de steekpartij aangehouden. Yasin geldt als hoofdverdachte en zou degene zijn geweest die de dodelijke steken heeft toegediend. Mads was bij de steekpartij aanwezig.

Nick Bood woonde in Assendelft maar werd op 29 april in Zaandam doodgestoken. Aanleiding is vermoedelijk een ruzie geweest over een wietschuld van enkele honderden euro's. Nick Bood werd na de steekpartij overgebracht naar een ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

De politie heeft woensdagochtend nog een 16-jarige verdachte aangehouden. Deze jongen komt ook uit Zaandam. Het is niet duidelijk wat zijn rol in het geheel is geweest.