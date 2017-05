8 jaar cel voor aanvallen D66-raadslid met heggenschaar

De rechtbank Noord-Holland heeft de Fransman Olivier L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar voor de poging tot doodslag op het D66-raadlid Marian Segers uit Zuidoostbeemster op 12 mei 2016. Omdat er onvoldoende bewijs was voor voorbedachte raad, is de Fransman voor de poging tot moord vrijgesproken. Daarnaast is de Fransman veroordeeld voor de diefstal van de auto van het slachtoffer. De bewezenverklaring en de straf zijn gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Op 12 mei vorig jaar werd Segers slachtoffer van een zeer gewelddadige aanval. L. sloeg haar meermalen met een hamer op haar hoofd. Ook stak hij haar met een heggenschaar en messen, waardoor de vrouw levensbedreigend gewond raakte. Mede door de grote impact op het slachtoffer en haar omgeving en de samenleving in het algemeen legt de rechtbank L. een gevangenisstraf van 8 jaar op. Daarnaast moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van bijna 55.000 euro.

Strafbaarheid van verdachte

De verdediging voerde aan dat verdachte ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht, omdat hij onder invloed van grote hoeveelheden drugs en alcohol verkeerde en op de bewuste dag een overdosis had genomen. Verdachte is niet strafbaar volgens de verdediging en moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

De rechtbank verwerpt dat verweer. Ten eerste staat niet vast dat verdachte op 12 mei 2016 een grote hoeveelheid drugs heeft genomen. Er is enkel de verklaring van verdachte zelf. Die verklaring is wisselend en onduidelijk en wordt weersproken door het slachtoffer. Zij heeft tijdens het eerste contact met verdachte op 12 mei 2016 met hem gesproken: hij kwam helder over en zij kon goed met hem communiceren. Bovendien is het, als er al drugs zou zijn gebruikt, onduidelijk op welk moment en welke hoeveelheid drugs verdachte heeft ingenomen en in hoeverre dit invloed heeft gehad op zijn handelen.

Verder is er in de zaak een psychiatrisch en psychologisch onderzoek gedaan naar de persoonlijkheid van verdachte. De rechtbank heeft overwogen dat het advies van de deskundigen om verdachte verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen slechts is gebaseerd op verklaringen van verdachte; er konden geen referenten worden geraadpleegd. Ook was er sprake van een taalbarrière. Gezien de beperktheid van het onderzoek acht de rechtbank de conclusie te vergaand en neemt de rechtbank het advies niet over. Verdachte is volledig toerekeningsvatbaar en strafbaar.