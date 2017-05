Aanvoerders eredivisie willen verbod op kunstgras

Twaalf aanvoerders van clubs uitkomend in de Eredivisie zijn van mening dat er een verbod moet komen op kunstgras in de Eredivisie. Met hun statement spreken de aanvoerders hun zorg uit over met name de speltechnische en tactische gevolgen van spelen op kunstgras. Daarnaast ervaren zij de fysieke gevolgen van onregelmatig spelen op kunstgras als schadelijk.

Stijn Schaars, aanvoerder van SC Heerenveen, nam contact op met de VVCS met de vraag of de belangenorganisatie iets kon betekenen aan de in zijn ogen verontrustende opmars van kunstgrasvelden, die voor een ander soort spel zorgen en ook fysieke problemen veroorzaken.

VVCS-directeur Danny Hesp inventariseerde de mening van andere aanvoerders en kwam tot de conclusie dat maar liefst 12 aanvoerders uit de Eredivisie het kunstgras willen verbieden.

Zoals Willem Janssen, aanvoerder van FC Utrecht: Alle technische vaardigheden zoals passen, trappen, aannemen zijn anders op kunstgrasvelden. Daarnaast vind ik kunstgras competitievervalsing, omdat clubs er dagelijks op trainen en de uitspelende ploeg eens in de zoveel tijd met kunstgras wordt geconfronteerd.'

Ook Jordens Peters, aanvoerder van Willem II heeft een uitgesproken mening: 'Het type voetbal verandert door kunstgras. Het is moeilijker in duel te komen, dus de tackle gaat uiteindelijk uitsterven. Op kunstgras wordt er ‘in de bal gespeeld’ wat tegen de internationale trend in gaat waarin ‘diepgang’ zonder bal heel belangrijk is geworden.' Ook aanvoerders Davy Klaassen (Ajax), Dirk Kuyt (Feyenoord) en Luuk de Jong (PSV) pleiten voor een verbod op kunstgras in de Eredivisie.

De VVCS heeft namens de 12 aanvoerders een statement opgesteld waarin de KNVB en de clubs worden opgeroepen kunstgras te verbieden en dit verbod op te nemen in de licentievoorwaarden.

Hesp: 'Ik begrijp deze spelers. Voetballen op kunstgras verandert het spel en beïnvloedt de ontwikkeling van het Nederlands voetbal op een negatieve manier. We moeten met zijn allen deze ontwikkeling stoppen en beginnen om de Eredivisie kunstgrasvrij te maken. Met dit statement willen we de discussie aanwakkeren om samen met alle betrokkenen tot de beste oplossing te komen voor het Nederlandse topvoetbal.'