Vanmiddag werkonderbreking bij distributiecentrum Albert Heijn in Pijnacker

Onzeker werk is de norm

Ondanks het feit dat alle partijen dinsdag met elkaar in gesprek waren, maakte Albert Heijn dinsdagavond bekend een eenzijdige loonsverhoging van 1,75% door te gaan voeren. Özcan Colak van FNV Handel: 'Een beetje geld erbij is geen garantie dat de DC-werkers hun baan behouden. En dát is nou juist wat de medewerkers willen: de zekerheid dat de vaste banen blijven. Maar Albert Heijn heeft onzeker werk tot de norm verheven en wil dat de bonden tekenen voor een oneindige inzet van goedkopere tijdelijke krachten. Als wij dat zouden doen, dan hebben de DC-werkers straks nog maar één zekerheid namelijk: onzekerheid.'

Werknemers betalen eigen loonsverhoging

In het eerste kwartaal van 2017 steeg de operationele winst van het Ahold-Delhaize-concern met 9% naar 553 miljoen euro en kwam de nettowinst uit op 356 miljoen euro. Er is dus meer dan voldoende ruimte voor loonsverhoging en behoud van vaste banen. Maar als het aan AH ligt, werken er straks in de DC’s alleen nog maar uitzendkrachten en tijdelijke krachten tegen een veel lager loon dan nu. Colak: 'Ondanks de megawinst vindt AH het nodig om de loonsverhoging te financieren door de tijdelijke krachten eindeloos in de goedkoopste loonschaal te houden en daarnaast de lonen in deze schaal te verlagen.'

Medewerkers willen meedelen in winst

'Het motto van AH is dat we het iedere dag beter willen doen, en dat klopt. Gemotiveerd, betrokken en vakbekwaam helpen we AH te groeien. Waarom zouden alleen de aandeelhouders mogen meedelen in deze groei? Onze looneis van 900 euro op jaarbasis komt neer op 43 eurocent per uur erbij. Dat is toch niet te veel gevraagd?', zegt FNV-lid Richard Tuinenburg die als magazijnmedewerker in DC Pijnacker werkt.

Ook Jumbo DC-werkers in actie tegen race naar beneden

Ook de werknemers van de Jumbo-distributiecentra strijden al 1,5 maand voor een goede cao met afspraken over werkdruk, loon en echte banen voor tijdelijke krachten. Volgens FNV Handel zouden juist de twee grootste marktspelers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 'In plaats van te investeren in de mensen en in echte banen, kiezen beide supermarktconcerns voor een race naar beneden. Hun mooie winsten delen ze vooralsnog onvoldoende met de mensen die het mogelijk maken: de werknemers', aldus Colak.

De cao AH Logistics geldt voor circa 4.500 werknemers. AH heeft distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg, Zaandam en Zwolle die zorgen voor de bevoorrading van de ruim 880 winkels in Nederland.