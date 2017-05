Wonen in grote stad maakt niet gelukkiger

In de Atlas wordt de gemeentelijke geluksindex geïntroduceerd. Die geeft aan welk deel van de bevolking van een gemeente gelukkig is. Gemiddeld is 87% van de Nederlandse bevolking gelukkig; in steden is dat 85% en in niet-stedelijke gemeenten 89%. Van de 50 grote gemeenten in de Atlas heeft Ede de meeste gelukkige inwoners (89%) en Rotterdam de minste; 18% van de bevolking is daar niet gelukkig.



De 10 gelukkigste steden van Nederland*

1. Ede

2. Alphen aan den Rijn

3. Amstelveen

4. Amersfoort

5. Gouda

6. Velsen

7. Apeldoorn

8. Nissewaard

9. Haarlemmermeer

10. Deventer



De 10 ongelukkigste steden van Nederland*

1. Rotterdam

2. Amsterdam

3. Arnhem

4. Den Haag

5. Sittard-Geleen

6. Heerlen

7. Maastricht

8. Groningen

9. Nijmegen

10. Lelystad



Gelukkige gemeenten zijn over het algemeen gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen. Ongelukkige gemeenten zijn over het algemeen gemeenten met relatief veel inwoners die arbeidsongeschikt of werkloos zijn en/of een migratieachtergrond hebben.