Nederland helpt bij compensatie slachtoffers van oorlogsmisdadiger

ICC

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hiertoe woensdag een bijdrage toegezegd aan een fonds van het Internationaal Strafhof (ICC) dat slachtoffers van de meest ernstige misdrijven ondersteunt.

Krijgsheer Germain Katanga

Het gaat om een compensatie voor slachtoffers van de Congolese krijgsheer Germain Katanga, die door het Strafhof tot 12 jaar gevangenisstraf is veroordeeld voor onder meer moord en plundering. Zijn slachtoffers bevinden zich in het oosten van de Democratische Republiek Congo.

Het ICC heeft ook bepaald dat Katanga zijn slachtoffers financieel moet compenseren. Het gaat in eerste instantie om ongeveer 300 slachtoffers, die recht hebben op 250 dollar per persoon.

Nederland schiet geld voor

Omdat Katanga momenteel niet in staat is te betalen, zal Nederland het geld hiervoor voorschieten om ervoor te zorgen dat de slachtoffers zo snel mogelijk smartengeld krijgen. Het Strafhof houdt de financiële situatie van Katanga in de gaten en zal indien mogelijk dit bedrag later alsnog op hem verhalen.

ICC Trust Fund for Victims

Nederland draagt in totaal 200.000 euro bij aan het ICC Trust Fund for Victims. ‘De compensatie kan verlichting bieden aan de slachtoffers in de Democratische Republiek Congo. Zij hebben al zoveel geleden en we mogen hen niet langer laten wachten’, aldus minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Dankzij de Nederlandse bijdrage kan het fonds nu de bedragen uitkeren.

Het is voor het eerst dat het Strafhof compensatie heeft toegekend aan individuele slachtoffers. Eerder gebeurde dat al wel voor bredere gemeenschappen van slachtoffers.