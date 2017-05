Veroordeelde jihadganger opgepakt op vliegbasis Volkel

Een 19-jarige man uit Arnhem, waartegen nog een strafzaak in hoger beroep loopt over het vermeend willen afreizen naar Syrië, is vorige week woensdag door de Marechaussee op vliegbasis Volkel aangehouden. Dit heeft een woordvoerder van het OM woensdag bevestigd tegenover BlikopNieuws.

Graafwerkzaamheden

De man was werkzaam voor een bouwbedrijf dat daar bezig was met graafwerkzaamheden op de vliegbasis en hij zou hebben ingevallen voor een zieke collega. Toen bleek dat de man een strafblad had voor het vermeend afreizen naar Syrië, werd hij door de Marechaussee aangehouden.

Geen strafbaar feit

De man had geen strafbaar feit gepleegd en er zijn ook geen aanwijzingen dat hij dit van plan was. Hij is dan ook afgelopen vrijdag weer op vrije voeten gesteld. Defensie onderzoekt nog hoe het kan dat de 19-jarige man met strafblad kon werken op zwaarbeveiligde vliegbasis.