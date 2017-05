Vandaag zomers 30°C

Vanochtend zijn er wolkenvelden en in het westen en zuiden kan af en toe wat regen vallen. Vanmiddag zijn er perioden met zon. Het wordt op de meeste plaatsen zomers warm met middagtemperaturen van 23°C op de Wadden tot circa 30°C in het zuidoosten. De wind is eerst zwak en veranderlijk en wordt geleidelijk zwak tot matig vanuit zuidoostelijke richtingen. Vanavond draait de wind in het zuidwesten naar west en neemt aan de kust toe naar vrij krachtig.

Donderdag overdag trekt de regen oostwaarts maar er blijft veel bewolking aanwezig. In het oosten wordt de regen buiig van karakter en daar duurt het tot laat in de middag voordat het droog wordt. In de loop van de avond neemt de kans op een bui in het zuiden weer toe. De middagtemperaturen lopen uiteen van 16°C aan zee tot 20°C in het uiterste oosten. De zwakke tot matige wind is eerst zuidwestelijk en draait in de loop van de dag naar noordwestelijke richtingen. In de avond wordt de wind noordoostelijk.