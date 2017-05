Koenders: nog lange weg voor gelijke rechten LHBTI’s wereldwijd

De ‘Amsterdam Rainbow Dress’, symbool van protest tegen homofobie, is op woensdag 17 mei ‘te gast’ bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De jurk, met een doorsnee van 16 meter, is gemaakt van vlaggen van landen waar homoseksuele handelingen nog steeds strafbaar zijn en wordt tentoongesteld op het ministerie ter ere van de International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT).

Gelijke rechten

Woensdagmiddag zal minister Koenders samen met NGO’s, mensenrechtenverdedigers en de ambassadeurs van de landen van de zogeheten Equal Rights Coalition op het ministerie stilstaan bij deze belangrijke dag. Koenders houdt dan een toespraak over gelijke rechten voor LHBTI personen wereldwijd. Ook transgender topmodel Valentijn de Hingh is hierbij aanwezig en zal speciaal voor de gelegenheid de jurk presenteren.

Homofobie

Koenders: ‘De jurk laat zien hoeveel werk er nog verzet moet worden als het gaat om het bevorderen van rechten voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI’s) over de hele wereld. Recente berichten uit Tsjetsjenië over de vervolging van LHBTI’s bewijzen dat homofobie in sommige landen helaas nog altijd aan de orde van de dag is. In reactie op deze berichten riep de Equal Rights Coalition Rusland op om het Tsjetsjeense geweld te onderzoeken en de betrokken autoriteiten verantwoordelijk te stellen.’

De ‘Amsterdam Rainbow Dress’ is een ontwerp van de Nederlandse kunstenaars Arnout van Krimpen, Jochem Kaan, Mattijs van Bergen en Oeri van Woezik. Op dit moment zijn de vlaggen van 75 landen terug te vinden in de jurk. Wanneer wetgeving in een van deze landen verandert wordt de nationale vlag vervangen door een regenboogvlag.

De Equal Rights Coalition is een samenwerkingsverband tussen 33 landen, dat vorig jaar in Montevideo door Nederland en Uruguay werd gelanceerd. Minister Koenders heeft daartoe Uruguay bezocht. Binnenkort zullen zich hier nog twee landen bij aansluiten: Litouwen en Malta. Deze internationale coalitie komt op voor gelijke rechten voor de LHBTI gemeenschap, vanuit het brede begrip dat discriminatie op welke grond dan ook verboden is.

Mensenrechtenrapportage 2016

De bevordering van gelijke rechten voor LHBTI’s is één van de prioriteiten van het buitenlandse mensenrechtenbeleid van Nederland. Dit wordt onderstreept in de Mensenrechtenrapportage 2016, die vanaf woensdag online staat. De rapportage presenteert een overzicht van wat Nederland wereldwijd doet op het gebied van mensenrechten.

Tijdens het middagprogramma zullen de ambassadeurs van de Equal Rights Coalition in gesprek gaan met vertegenwoordigers van NGO’s en bedrijven over de rol van diplomatie en mogelijke partnerschappen in wereldwijde bevordering van gelijke rechten. Na 17 mei gaat de ‘Amsterdam Rainbow Dress’ op internationale tour, om bredere aandacht te vragen voor dit onderwerp. Op 18 mei zal de jurk als eerste in San Francisco tentoongesteld worden.