Piloten waarschuwen voor gevaren laptopverbod

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) begrijpt niet wat de Amerikanen willen bereiken met een eventueel verbod in Europa van laptopsen tablets in vliegtuigen. Passagiers mogen als het aan de VS ligt straks hun laptop en tablets niet meer meenemen naar hun stoel als ze naar de VS vliegen. De laptops en tablets mogen alleen nog vervoerd worden in het vrachtruim. Maar de pilotenvakbond wijst op de gevaren van deze maatregel. Dit schrijft de NOS donderdag.

De Amerikaanse autoriteiten zijn bang voor aanslagen met elektronica die is volgestopt met explosieven. Sinds maart is het daarom al verboden om op vluchten vanaf acht landen in het Midden-Oosten naar de VS elektronische apparatuur groter dan een smartphone mee te nemen als handbagage. Alle grote apparatuur zoals bijvoorbeeld de laptop mag alleen mee in het bagageruim.

Explosief of lithium-batterijen

Joost van Doesburg van de VNV tegen de NOS: 'Maar wij denken dan: een explosief kan ook in een laptop zitten die tussen de vracht ligt.' Ook wijst hij op het grote gevaar dat lithium-batterijen spontaan in brand kunnen vliegen: 'Dat is in het verleden gebeurd. Zo'n brand is dan niet te blussen, want de bemanning kan er tijdens de vlucht niet bij. Dan ben je verder van huis.'

Er is in de VS en door Trump volgens Van Doesburg nauwelijks nagedacht over het invoeren van deze anti-terreur-maatregel. Van Doesburg: 'Trump introduceert een nieuw terreur-gevaar plus een enorm risico tijdens het vliegen. Kortom, deze 'oplossing' lijkt een groter gevaar dan het risico.'

Daad stellen