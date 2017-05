Veel schade aan supermarkt door plofkraak

De politie onderzoekt een plofkraak van een geldautomaat bij een supermarkt aan de Verlaet in Lemmer. Door de kraak ontstond veel schade aan de gevel van de supermarkt.

Het is nog onduidelijk of er buit is gemaakt. Ondanks een zoekactie werd nog niemand aangehouden.

Zoekactie naar dader(s)

Dinsdagochtend iets na vier uur kwam bij de Meldkamer Noord-Nederland een melding binnen dat bij een geldautomaat in Lemmer mogelijk een plofkraak was gepleegd. Direct werd gestart met een zoekactie naar de dader(s). Niet alleen in Lemmer, maar ook ver daarbuiten. Dit heeft tot op heden nog niets opgeleverd.

Onderzoek door EOD

Toen de eerste agenten arriveerden op het Verlaet troffen ze een grote ravage aan. Omdat bij de plofkraak mogelijk explosieven waren gebruikt, werd de hulp ingeroepen van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van Defensie. Na onderzoek werd door hen om 07.30 uur het gebied veilig verklaard. Vervolgens werd gestart met forensisch onderzoek. Het gebied rondom de geldautomaat blijft een groot deel van de ochtend afgesloten voor het publiek.