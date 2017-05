Inwoners Stavoren 'belaagd' door grote hoeveelheden muggen

In het Friese Stavoren heerst momenteel een muggenplaag. Inwoners die wonen aan het IJsselmeer worden momenteel 'belaagd' door grote hoeveelheden muggen.

De muggen zijn massaal opgestegen vanwege de paringstijd. De zwermen muggen dalen af en toe neer waardoor gevels van woningen compleet zwart zien. Bewoners houden ramen en deuren dan ook dicht en komen ook liever even niet buiten. Steken doen de dansmuggen niet. Dansmuggen behoren niet tot de bloedzuigende muggen die mens en dier plagen. Wanneer de bevruchting heeft plaatsgevonden en de eitjes in het IJsselmeer zijn gelegd, gaan de insecten al vrij snel dood waarna de overlast voorbij is.