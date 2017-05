Wegwerker op A6 raakt gewond door ongeval met veegmachine

Op de A6 tussen Lelystad en Almere is maandagavond een wegwerker gewond geraakt.

Het ongeval ontstond toen een veegmachine bij het achteruit rijden het slachtoffer aanreed, zo meldt Omroep Flevoland.

Nog voordat de hulpdiensten ter plaatse waren, wist de man op eigen kracht onder het voertuig vandaan te komen. Een traumateam kwam ter plaatse om assisteren bij de hulpverlening. De man was nog aanspreekbaar en is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De A6 bij Almere-Buiten-Oost is daarna nog urenlang afgesloten geweest .