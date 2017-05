Man (31) en vrouw (23) aangehouden na schietincident in poolcafé

In de nacht van zondag op maandag heeft de politie om 01.00 uur een 31-jarige man en een 23-jarige vrouw, beiden uit Bodegraven, in hun auto aangehouden na een schietincident in een poolcafé aan de Marktstraat. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Conflict

Omstreeks 23.00 uur heeft het incident plaatsgevonden. In het pand zaten nog klanten, maar niemand raakte gewond. De 31-jarige verdachte had vermoedelijk een conflict met een ander persoon, een 23-jarige man uit Woerden, in het café en is na het schieten er lopend vandoor gegaan.

Traceren

De politie heeft na de melding met meerdere eenheden gezocht naar de gevluchte verdachte. Zijn identiteit was intussen bekend geworden waardoor de politie hem snel kon traceren. Hij en zijn vriendin werden om 01.00 uur op de Dammekant aangehouden middels een autoprocedure.

Vanwege mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen werden de man en vrouw met strikte aanwijzingen van agenten uit het voertuig gepraat. De auto is in beslaggenomen voor verder onderzoek. De recherche doet verder onderzoek naar het schietincident.