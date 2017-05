Klachtenregen over examen Nederlands voor VWO

Bij het Landelijke Actie Komitee Scholieren (LAKS) hebben ze woensdag 16.000 klachten gehad over het vwo-eindexamen Nederlands. Volgens vele was het examen weer veel te lang.

Vorig jaar kwamen er ook al veel klachten binnen over het vwo-examen, ook wel ‘horrorexamen’ genoemd. Ook die was veel te lang, waardoor examenkandidaten het examen niet af kregen. Daarnaast was de tekst veel te moeilijk. Ondanks dat de examencommissie voor dit jaar beterschap had beloofd, leverde het toch weer veel klachten op.

Donderdag zijn de havo leerlingen aan de beurt voor het examen Nederlands. De vmbo-kandidaten buigen zich vrijdag over het Nederlandse examen.