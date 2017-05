FNV: Directie Suiker Unie laat eigen medewerkers in de kou staan

De directie van Suiker Unie heeft woensdag de onderhandelingstafel met de vakbonden FNV Procesindustrie, CNV Vakmensen en De Unie verlaten. Vandaag onderhandelden de partijen over een nieuwe cao voor 780 medewerkers bij de suikerproducent.

Jet Grimbergen, cao-onderhandelaar FNV, zegt hierover: ‘Ze laten hun eigen medewerkers in de kou staan. We hebben al verschillende onderhandelingsronden gehad, waarin wij duidelijk hebben gemaakt dat we de verslechteringen van de directie zoals het afschaffen van de 80/90/100-regeling voor jongere medewerkers, niet accepteren. De directie schermde vervolgens dat wel 15% van de medewerkers het cao-bod van de directie wel goed vond. Tijdens een pauze vandaag zijn de bonden naar de fabriek gegaan en hebben daar aan de mensen gevraagd hoe zij tegenover dat bod stonden. Alleen maar negatieve geluiden. En bij terugkomst aan de onderhandelingstafel, waren de heren van de directie niet van deze actie gecharmeerd en zijn ze vertrokken….’

Grimbergen vervolgt: ‘Als zij hun bod mogen testen bij medewerkers dan wij toch ook zeker? Dat wij dan niet juichend terugkomen, hadden ze natuurlijk kunnen zien aankomen. Maar hun reactie, weglopen en de boel de boel laten, is ronduit kinderachtig te noemen. De bonden hadden verder willen onderhandelen. We hadden zelfs nog een tegenbod voor de directie. Ze waren echter niet meer te vermurwen om met ons verder te praten.’

Vervolg

De bonden gaan hun laatste tegenbod op korte termijn nog voorleggen aan de directie van Suiker Unie. Dit is dan een uiterste bod. Als de directie dit terzijde schuift, dan wordt het een eindbod en gaan de bonden zich met hun leden beraden op vervolgstappen, omdat de partijen dan uitonderhandeld zijn.

Actie werknemers

Eerder vandaag voerden ongeveer 100 (voornamelijk oudere) werknemers nog actie voor het pand, waar de onderhandelingen plaatsvonden. De actie was voor het behoud van de 80/90/100-regeling, zodat ook hun jongere collega’s gezond oud kunnen worden.

80/90/100-regeling

Deze regeling is bedoeld voor oudere werknemers die het wat rustiger aan willen doen. Zij werken 80% van de uren, krijgen 90% uitbetaald maar bouwen wel 100% pensioen op. De directie wil de regeling opheffen. Wie al gebruik maakt van de regeling, blijft daarin. Maar voor jongere werknemers geldt die optie straks niet meer.